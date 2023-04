“Festival della pizza d’autore” di Milazzo: tre pizzaioli di Favara conquistano i golosi sul lungomare Garibaldi

Il “Festival della pizza d’autore” si è concluso domenica presso il lungomare Garibaldi di Milazzo, con i nostri pizzaioli protagonisti della manifestazione curata ed organizzata da Enzo Piedimonte. L’evento è stato un successo, con migliaia di persone che hanno gustato le pizze preparate da pizzaioli d’eccezione provenienti da tutta la Sicilia.

Tra i partecipanti, tre pizzaioli provenienti da Favara hanno portato la loro esperienza nel settore e la passione per la pizza d’autore, offrendo ai presenti la possibilità di gustare le loro specialità di pizze. Ignazio Chianetta della pizzeria “Très Chic” di Favara, Paolo Patti della pizzeria “Melamangio da Paolo” di Favara e Gerlando Chianetta della pizzeria “Très Chic” di Canicattì hanno mostrato la loro conoscenza del territorio e la loro abilità nella preparazione di pizze di alta qualità.



Il “Festival della pizza d’autore” di Milazzo è stata un’occasione unica per tutti gli amanti della pizza, con la presenza di esperti pizzaioli come i fratelli Gerlando e Ignazio Chianetta e Paolo Patti. Questi esperti hanno dato la possibilità di degustare diverse specialità e scoprire i segreti della pizza d’autore, rendendo l’evento unico nel suo genere. Presenti anche le telecamere di Favaraweb, che hanno intervistato i nostri super pizzaioli, offrendo ulteriori approfondimenti sull’arte della pizza d’autore.



L’evento si è svolto sul lungomare Garibaldi di Milazzo, ma si spera che la prossima edizione possa svolgersi sul lungomare Falcone Borsellino a San Leone, – perché no – offrendo un’esperienza ancora più unica e indimenticabile per tutti gli amanti della pizza d’autore.