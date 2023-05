Fiamme distruggono furgone panineria nel centro di Agrigento

Un furgone utilizzato come panineria ambulante è stato danneggiato da un incendio nella notte tra giovedì e venerdì in via 25 Aprile ad Agrigento. L’incendio ha interessato principalmente la parte anteriore del veicolo. Il furgone è di proprietà di una donna di 47 anni, mentre l’attività commerciale appartiene al suo compagno cinquantenne. La squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento è intervenuta prontamente per spegnere le fiamme. Al momento non è stata determinata la causa dell’incendio e non ci sono ipotesi concrete, anche se non viene esclusa la possibilità che sia stato doloso.