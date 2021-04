Ficarra e Picone ospiti del Consorzio universitario di Agrigento e della Strada degli scrittori

Ciclo di incontri dedicati ai libri organizzati dal Consorzio universitario di Agrigento e dalla Strada degli scrittori. Si inizia domani con Ficarra e Picone

E’ il duo Ficarra & Picone, la strepitosa coppia del cinema e della Tv capace di fare ridere e riflettere insieme, ad aprire un ciclo di incontri organizzato dalla “Strada degli Scrittori” con il Consorzio universitario “Empedocle” di Agrigento. La lettura di un libro, la riflessione su come approcciarsi a un saggio, la struttura del romanzo, le tecniche del giallo, il rapporto fra letteratura e scrittura cinematografica sono i temi sui quali una vasta platea di studenti universitari e non solo potrà confrontarsi nei prossimi due mesi.

L’iniziativa, stimolata dal presidente del Consorzio Antonino Mangiacavallo e dal vice Giovanni Di Maida nell’ambito del “Progetto Global Learning II”, parte domani, 9 aprile, alle 17 con Salvo Ficarra e Valentino Picone collegati in streaming insieme con Ornella Sgroi, la scrittrice che ha assemblato una quantità di aneddoti e curiosità nel libro “E’ la coppia che fa il totale” (HarperCollins). Un testo che racchiude la vita professionale dei due attori/registi amati per la pungente satira sempre miscelata a un forte impegno civile.

Coordina Felice Cavallaro, direttore della “Strada degli Scrittori”, presente nell’aula magna del Consorzio con un ristretto numero di studenti a causa della pandemia. Ma si potrà seguire tutto in diretta sui canali social della “Strada”. Come accadrà nelle prossime settimane con altri protagonisti della vita culturale. A cominciare da Catena Fiorello che, a fine maggio, presenterà in anteprima il nuovo libro “Amuri” e da Aldo Cazzullo, l’autore di “A riveder le stelle” atteso ad Agrigento a fine giugno per parlare del suo saggio su Dante e ricordare i 700 anni del sommo poeta.