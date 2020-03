FINALMENTE L’AMMINISTRAZIONE SCOPRE L’INDIFFERENZIATO

Come “Ciàula scopre la luna” finalmente la nostra Sindaca scopre l’indifferenziato, anche se ci sono voluti 15 giorni.

Ė da due settimane che siamo costretti a tenere l’umido in casa, e che ha prodotto il famoso e pericoloso percolato. Fino a ieri sera, in un video dibattito, il suo vice Sindaco, nonché Assessore al ramo, sosteneva non essere possibile raccogliere l’indifferenziato e portarlo in discarica, nonostante questo percorso fosse suggerito da più parti, compreso noi che da due settimane insistevamo su questo.

In questa ordinanza n 45 del 27/03/2020, e che riportiamo, viene comunicato il nuovo calendario di raccolta.

Ma siccome i pasticci sono come le ciliegie, una tira l’altra, ecco che la Sindaca ne combina un altro.

Per presunta furbizia? Per mero errore? Non lo sappiamo, ma sappiamo di certo che nulla più ci stupisce.

Nell’ordinanza n 42 del 13 marzo 2020 scrive:

“la RACO S.R.L. ha comunicato in data 11.03.2020 che l’impianto di Catania sospenderà il conferimento del rifiuto organico……. dal 16.03.2020 ………. e fino a data da destinarsi ”,

invece nell’ordinanza n 45 del 27/03/2020 scrive:

“la RACO s.r.l. ha comunicato in data 19.03.2020 la sospensione del conferimento del rifiuto organico……. dal 23.03.2020 e fino data da destinarsi ……”

Come facilmente si nota la Sindaca afferma due date diverse di chiusura dell’impianto della RACO s.r.l. ed ovviamente non possono essere entrambe vere. Come se ogni settimana la RACO s.r.l. comunicasse alla nostra Amministrazione che l’impianto è chiuso nonostante fosse scritto “fino a data da destinarsi”, cui prodest?

Se ulteriore comunicazione doveva esserci avrebbe dovuto riguardare solo la riapertura dello stesso.

Perché scrivere due ordinanze, la n 42 del 13/03/2020 e la n 45 del 27/03/2020, con due date di chiusura, dell’impianto di Catania, diverse? Di fatto l’impianto è chiuso dal 16/03/2020 ed è sicuramente questa la data da scrivere

Se non dovesse essere un errore dobbiamo allora leggervi un tentativo di nascondere sette giorni di mancato ritiro dell’umido?

Io opto per l’errore ed aspetto fiducioso la correzione dell’ordinanza o la spiegazione dell’arcano.