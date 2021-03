Finanziaria Di Caro (M5S): “OK a fondo da 250 mila euro per il Comune di Siculiana che ospita un centro per migranti positivi al Covid

Il capogruppo Cinquestelle denuncia: “Armao irrigidito dopo nostra bocciatura a tentativo della Regione di mettere le mani in tasca ai pensionati della Regione”.

“Sono felice di poter comunicare ai cittadini di Siculiana che siamo riusciti ad ottenere 250 mila euro quale ristoro per il Comune agrigentino di Siculiana che da anni ospita una comunità per i migranti che è stata peraltro convertita in questi mesi a centro per migranti affetti da covid. Si tratta di una cifra non eccessiva ma che costituisce certamente un supporto concreto ad un Comune che vive dei disagi”. A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Giovanni Di Caro intervenendo in Aula a Sala d’Ercole durante l’approvazione della norma (articolo 38) nel corso della discussione sulla finanziaria all’Ars.