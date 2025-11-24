Finta mitragliatrice semina panico: carabinieri in azione a Favara

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio in via Piersanti Mattarella a Favara. Un uomo extracomunitario ha creato paura tra i residenti mostrando quella che sembrava una mitragliatrice. In seguito si è scoperto che l’arma era un giocattolo, ma la scena ha comunque allarmato chi si trovava nella zona. I carabinieri della Tenenza di Favara sono arrivati subito sul posto. L’uomo è stato bloccato e messo in sicurezza. Le forze dell’ordine hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto. La via è tornata rapidamente alla normalità, ma l’episodio ha lasciato preoccupazione tra i cittadini che hanno assistito alla scena.