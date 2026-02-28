Firmati i contratti a 34 ore settimanali per 133 lavoratori a tempo parziale del Libero consorzio: la soddisfazione della CISL FP

La CISL FP esprime profonda soddisfazione per la firma odierna dei nuovi contratti che sanciscono l’adeguamento orario a 34 ore settimanali per tutti i 133 lavoratori a tempo parziale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Questo importante risultato arriva in applicazione del confronto sul piano del fabbisogno del personale e segna un momento di svolta per la stabilità occupazionale dell’ente. La sigla sindacale sottolinea positivamente il “cambio di passo” registrato nell’interlocuzione con l’amministrazione: un metodo basato sulla concertazione che si è rivelato decisivo per sbloccare una situazione attesa da anni. “Oggi compiamo un passo fondamentale per il superamento del precariato storico e del part-time involontario presso il Libero Consorzio,” si legge nella nota a firma del segretario generale Salvatore Parello -. L’adeguamento a 34 ore rappresenta un riconoscimento della dignità professionale di 230 dipendenti che, con il loro impegno, garantiscono quotidianamente servizi essenziali per il territorio”. La CISL FP guarda già al futuro. L’organizzazione ribadisce che questo incremento orario non è il punto d’arrivo, ma una tappa intermedia: l’obiettivo finale resta la trasformazione definitiva di tutti i contratti a full-time, per la quale il sindacato continuerà a lavorare con determinazione, creando i presupposti necessari nei prossimi tavoli tecnici.