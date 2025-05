Forza Azzurri è la prima forza politica della provincia di Agrigento.

Adesso non ci sono più dubbi: con la pubblicazione dei dati ufficiali della Prefettura, la lista Forza Azzurri, promossa da Forza Italia e fortemente voluta dall’on. Riccardo Gallo e dall’on. Margherita La Rocca Ruvolo, consolida e conferma il suo ruolo di prima forza politica nella provincia di Agrigento.

Con 22.445 voti ponderati, Forza Azzurri si attesta al primo posto tra tutte le liste in competizione, superando nettamente tutte le altre forze politiche, comprese Fratelli d’Italia (15.394), la DC (22.157), Insieme per la Provincia (18.831), la Lega (5.512) e Uniti per Agrigento (11.543).

Un risultato straordinario, che rafforza ulteriormente la legittimità politica della strategia azzurra e testimonia la forza del progetto costruito sul territorio attorno a uomini e idee concrete.

A suggellare il successo è stata anche l’elezione di Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, alla presidenza del Libero Consorzio Comunale, figura autorevole e condivisa, sostenuta convintamente da Forza Azzurri come sintesi di equilibrio istituzionale e capacità amministrativa.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro lungo e meticoloso”, ha dichiarato l’on. Riccardo Gallo, regista dell’intera operazione politica. “Abbiamo costruito una rete territoriale forte, con candidati di valore, ed oggi raccogliamo quanto seminato negli anni. Forza Azzurri non solo vince, ma convince, dimostrando di essere il riferimento politico più credibile e radicato in provincia.”