Forza il posto blocco e scappa, arrestato dopo folle inseguimento

Un giovane stava transitando sulla strada statale 115 nel territorio di Porto Empedocle alla guida del suo fuoristrada, una Bmw X5 nera, passa davanti al posto di blocco della Polizia dove un agente gli intima l’alt ma lui accelera e scappa. Gli agenti saltano a bordo della volante del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento e ingaggiano l’inseguimento attivando segnali di emergenza. La corsa folle dura circa 15/20 km, in alcuni momenti (al quanto pare) la potente volante dei militari affianca l’auto del fuggitivo, ma lui tenta di speronare la gazzella dell’arma come farebbe il più incallito dei criminali dopo una rapina. Ma alla fine, aiutato dai carabinieri, termina la corsa in viale Berlinguer a Favara. Al momento non si conosce il motivo della fuga, ma intanto si è guadagnato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.