Forza Italia di Favara insieme alla lista Forza Azzurri pronti a dialogare per il bene del paese

Vista la situazione politica sociale ed amministrativa in cui versa Favara, dopo anni di abbandono e di scelte politiche errate, i partiti hanno l’obbligo di effettuare scelte politiche basate su iniziative tendenti a interpretare le esigenze del territorio, offendo la migliore classe dirigente, Forza Italia di Favara insieme alla lista Forza Azzurri, nel ribadire la intenzione di dialogare con tutti i partiti, associazioni per fare una sintesi della area del centrodestra, avvierà una serie di riunioni , al fine di ricercare una unità nel rispetto di ogni diversità politica e culturale. Nei prossimi giorni, si consulteranno i partiti e movimenti per scrivere un progetto che rifletta seriamente su un programma che si faccia carico delle esigenze dei cittadini e delle peculiarità del territorio. Tutto ciò per avere la opportunita di un governo forte, determinato che sappia prendersi carico delle scelte strategiche sui fondi del PNRR e di tutte le politiche sociali. Favara ha la necessità di avere la migliore classe dirigente nella unità dei partiti che governano insieme in am 15 regioni in Italia.

GIUSEPPE ARNONE, LUIGI BOTTONE, ARSENIO COIRO,PAOLO DALLI CARDILLO SALVATORE DI STEFANO, MICHELE MORREALE, ALESSANDRO E GIUSEPPE PITRUZZELLA, GIOVANNI QUARANTA, GAETANO SCIACCA, IN RAPPRESENTANZA DI FORZA ITALIA, FRANCESCO PULLARA, LISTA FORZA AZZURRI