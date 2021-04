Forza Italia: “Intervenire in maniera incisiva per rendere la nostra città vivibile”

Il direttivo di Forza Italia formato da Giuseppe Arnone, Luigi Bottone, Paolo Dalli Cardillo, Michele Morreale, Alessandro Pitruzzella, Giuseppe Pitruzzella, Giovanni Quaranta e Gaetano Sciacca, comunica che appena possibile saranno presenti a Favara i deputati regionali del Partito: On. Margherita La Rocca Ruvolo ; On. Riccardo Gallo e l’assessore agli enti locali Avv. Marco Zambuto. Il tutto al fine di approfondire i contenuti da discutere con gli altri partiti del centro destra per proporre una Politica del buon Governo ed un programma fattibile che fermi lo sfacelo in atto nel Comune di Favara.

“Lo scempio dei cumuli di spazzatura che da troppo tempo sono ormai una costante del paesaggio cittadino impongono una risposta seria, – si legge nella nota inviata in redazione – che l’attuale amministrazione per demeriti acclarati non è mai stata in grado di dare, a tal fine, prima di evitare una ulteriore catastrofe sanitaria si rende necessario l’intervento del Prefetto. Il compito dell’amministrazione comunale in primis sarà quello di rimodulare e riorganizzare l’ufficio tributi al fine di riqualificare il servizio assicurando efficienza ai cittadini e sicurezza agli operatori. Forza Italia inoltre ribadisce la necessità di dare per le prossime elezioni amministrative un progetto utile al fine di incidere sulle varie problematiche amministrative per dare un taglio di buon governo. Un centro destra unito sarà in grado di intervenire in maniera incisiva per rendere la nostra città vivibile”.