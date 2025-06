(FOTO) Chef per Agrigento. Grande successo nella Valle dei Templi

Una vista mozzafiato, il meglio della ristorazione agrigentina e un pubblico caloroso e partecipe: si è conclusa con grande successo Chef per Agrigento, la serata evento che lo scorso lunedì 9 giugno ha trasformato Casa Diodoros, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, in un tempio del gusto e della solidarietà. Promossa dallo chef Salvatore Cozzitorto (Cozzitorto Osteria del Capitano), l’iniziativa ha unito sette chef patron di altrettanti ristoranti del centro di Agrigento in una vera e propria dichiarazione d’amore per il territorio. Obiettivo: restituire alla città una narrazione positiva, fondata su eccellenze enogastronomiche, impegno sociale e voglia di fare rete.

«Volevo ringraziare per la bellissima serata in primis tutti i miei colleghi chef che subito hanno dato la disponibilità e che quindi hanno permesso di aprirci a un numero maggiore di persone – ha dichiarato Cozzitorto (foto sotto) a fine evento – Volevo ringraziare anche gli sponsor, perché senza di loro non avremmo potuto realizzare la serata. E ringrazio soprattutto il Parco della Valle dei Templi e Casa Diodoros che ci hanno accolti. È stata una serata magnifica, con un numero di partecipanti ben al di sopra delle aspettative. Chef per Agrigento ha fatto il suo: parliamo positivamente di Agrigento. Siamo molto contenti del risultato raggiunto e già guardiamo al futuro con più fiducia e ottimismo».



L’evento ha registrato oltre 250 partecipanti, un risultato che ha superato ampiamente le previsioni, e ha permesso di raccogliere quasi 7.000 euro, interamente devoluti alla Caritas Diocesana di Agrigento, per sostenere le attività di assistenza e inclusione rivolte alle persone in difficoltà. Soddisfatto anche Valerio Landri, direttore della Caritas Diocesana di Agrigento: «Vorrei esprimere la mia più profonda e sincera gratitudine a Salvatore Cozzitorto, a tutti gli chef agrigentini, gli sponsor, gli organizzatori di Chef per Agrigento e a quanti hanno aderito all’iniziativa. Avrei voluto ringraziare tutti uno per uno, non solo perché l’iniziativa ha consentito di raccogliere in breve tempo quasi 7 mila euro che potremo reinvestire nelle nostre attività a supporto dei più poveri, ma per la grandiosa testimonianza di speranza che ci hanno dato con la loro presenza. Agrigento ha evidentemente una capacità di bene che ha solo bisogno di essere attivata per esprimersi appieno. Che questo evento abbia visto la sua prima edizione proprio nell’anno in cui Agrigento è Capitale della cultura non è casuale: crediamo che il livello della cultura di un popolo si misuri anche dalla sua capacità di prendersi cura degli ultimi e di costruire comunità inclusive e portatrici di speranza per tutti. Grazie davvero.»

Insieme a Cozzitorto, protagonisti della serata sono stati gli chef Antonio Cipolla (Ristorante Kalos), Salvatore Lo Voi (Cusà Cucina di mare), Alen Mangione (Carusu Restaurant), Alessandro Matracia (Matra Drink & Restaurant), Nuccio Montana (Nuccio Ristorante Meat&Fish) e Alessandro Ravanà (Le Boccerie). Tutti uniti da una visione comune: valorizzare Agrigento non solo come meta turistica, ma come centro pulsante di cultura gastronomica e impegno civile.

A impreziosire l’offerta gastronomica anche il panificio Terra Dunci e la pasticceria Agorà, con prodotti della tradizione rivisitati nel segno della qualità. Gli ospiti hanno potuto degustare piatti creativi e autentici, frutto di una selezione accurata di materie prime locali, accompagnati dai vini delle cantine Baglio del Cristo di Campobello, CVA e Planeta, e dalle birre artigianali del birrificio Bruno Ribadi, con la guida esperta dei sommelier AIS Agrigento.

«Chef per Agrigento è la dimostrazione concreta di quanto possa essere potente l’unione tra bellezza, talento e solidarietà – ha dichiarato Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi – Vedere Casa Diodoros animarsi in questo modo è motivo di grande orgoglio per tutti noi». La serata è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione e al sostegno di numerosi sponsor e partner, tra cui: Parco Archeologico della Valle dei Templi, Acqua Panna e Sanpellegrino, Atelier790, Azienda Agricola Val Paradiso, Dagò Eccelsi Cibi, Diodoros, Ex Panificio, NiVa Pack, Thalass Glass Plates Design. Chef per Agrigento non si è limitato a essere un evento gastronomico, ma si è affermato come un gesto collettivo di amore verso la città. Un esempio virtuoso di come si possano creare bellezza e valore partendo da ciò che si ha.