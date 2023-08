(FOTO)Corona di Bellezza per la favarese: Darlyn Biffetto è Miss Grotte 2023

Darlyn Biffetto, giovane di 23 anni proveniente da Favara, è stata incoronata come la nuova Miss Grotte 2023. La proclamazione ufficiale è avvenuta giovedì prossimo sera nella suggestiva cornice di Piazza Marconi, al termine di un entusiasmante evento patrocinato dal Comune locale e sapientemente organizzato dalle attività commerciali del luogo, tra cui il Bar Marconi, Bonsignore Caffè, Central Bar, Tipografia Gresal e Alaimo Gioielli.



Il concorso di bellezza ha visto la partecipazione di undici affascinanti ragazze, provenienti non solo dalla provincia di Agrigento, ma anche da Caltanissetta e Enna. La passerella è stata animata da tre diverse fasi, durante le quali le aspiranti miss hanno indossato costumi da bagno, abbigliamento casual/sportivo ed eleganti abiti da sera. La giuria, presieduta con eleganza dal Sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, ha avuto il compito di selezionare le vincitrici tra le talentuose partecipanti. La prima classificata ha avuto l’onore di aggiudicarsi non solo il titolo di Miss Grotte 2023, ma anche una favolosa collana offerta dalla rinomata gioielleria Alaimo, che ha aggiunto ancora più splendore alla serata.



Il secondo posto è stato meritatamente conquistato da Desiana Bruno, giovane di 21 anni originaria di Delia. Desiana ha ottenuto anche la prestigiosa fascia di Miss Estate, oltre a un fantastico soggiorno vacanza offerto dall’agenzia di viaggi Herbessus Grotte. Il terzo posto è stato raggiunto da Flavia Schembri, 19 anni, proveniente da Agrigento, che ha brillato anche nella categoria Miss Eleganza. Chiara Bonifacio, 18 anni, di Ribera, si è aggiudicata il quarto posto e la titolazione di Miss Fashion, mentre Cristal Asaro di Sommatino ha guadagnato il quinto posto e il titolo di Miss Volto TV.



L’evento non è stato solo una celebrazione della bellezza, ma anche una piattaforma per il talento artistico locale. I giovani cantanti Calogero Caruana, Nicolas Buono e Maria Concetta De Leo, provenienti dalla rinomata scuola di canto “Accademia dello Spettacolo Palladium Superstar” di Lia Minio, hanno incantato il pubblico con le loro voci straordinarie. Inoltre, la ballerina Rita Casodino, insegnante presso la scuola di danza “Pas de Danse” di Antonella Paradiso, ha regalato una performance magica e coinvolgente. La serata è stata magistralmente condotta dal giornalista Davide Sardo e da Emanuele Cellauro, che hanno saputo intrattenere il pubblico con il loro carisma e la loro professionalità. In conclusione, la Miss Grotte 2023 è stata una celebrazione indimenticabile di bellezza, talento e cultura, che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questa affascinante comunità.