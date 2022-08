Fotosegnalazione. Spazzatura ed erbacce invadono la città e strade adiacente alle scuole

Sempre più attenta l’attenzione dei cittadini di Favara su un tema che ormai sembra essere all’ordine del giorno: la pulizia delle strade.

E’ quanto ha segnalato un lettore che, nel notare lo stato di abbandono di Via Basile a Favara, denuncia su Facebook con un video che alleghiamo qui sotto.



Difficili e preoccupanti le condizioni dello spazio pubblico antistante il plesso dell’Istituto Comprensivo Gaetano Guarino in via Cap. Basile, nella periferia orientale di Favara. Una situazione che dura da tempo anche a causa dei continui sversamenti illeciti di rifiuti. In effetti il problema della mancata igiene e del mancato decoro è dovuto a queste micro-discariche con qualsiasi tipo di materiale che emanano cattivo odore.

Sicurezza, decoro, maggiore igiene sono le richieste dei residenti che non sopportano più la condizione di degrado che caratterizza le vie della città.

Sporcizia e degrado anche in altre zone di Favara. A due passi c’è via Cicero e Di Francisca dove gli sversamenti di «monnezza» sono all’ordine del giorno. (Foto sotto)



Non va meglio in via Don Milani dove la spazzatura si accumula in mezzo alle erbacce. Altri disagi si registrano in via Francesco Campagna, a poca distanza dalla scuola materna, e in viale Progresso. (Foto sotto)

Manutenzione del verde e pulizia delle strade diventano sempre più difficili non solo per la mancanza di risorse adeguate e di organizzazione tra le diverse forze a disposizione ma anche di fronte a una inciviltà assurda.