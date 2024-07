Francesco Palermo firma con la CastrumFavara: il mediano di Salemi ufficializza l’accordo al “Bruccoleri”

Francesco Palermo, 26 anni, di Salemi, mediano, è un nuovo giocatore della CastrumFavara. Oggi pomeriggio ha formalizzato, allo stadio “Bruccoleri”, l’intesa raggiunta con la società favarese. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti di un esaltante campionato a Modica. Cresciuto nell’Olimpia Salemi, squadra del proprio paese, ha maturato giovanissimo l’esperienza di un campionato di serie B Primavera con il Trapani. Dopo il debutto in Eccellenza nel 2015 con la maglia del Dattilo, ha giocato in serie D con Acireale, Troina, Dattilo ,Casale e Rotonda. Nelle ultime stagioni in Eccellenza ha giocato a Siracusa e Modica, disputando in tutte e due le stagioni la finalissima per l’approdo in serie D, ottenendola con la maglia aretusea nel 2023