Francesco Sarcina e le Vibrazioni fanno sognare il pubblico di Grotte

La piazza di Grotte è stata pervasa dalle note accattivanti delle Vibrazioni, guidate dal talentuoso Francesco Sarcina. Non solo i residenti della città hanno partecipato al concerto di Pasqua che ha chiuso la celebrazione della Settimana Santa 2023, ma anche i visitatori provenienti dai paesi vicini.

I successi della band si sono susseguiti, da “Dedicato a te” a “In una notte d’estate”, da “Sbagliato” a “Dov’è”, fino alla canzone d’amore annunciata da Francesco Sarcina al pubblico con l’affermazione: “Ora vi facciamo la canzone, vi facciamo quella bella bella”. Gli spettatori hanno cantato a squarciagola “Vieni da me”, con i loro telefoni alla mano.

Il Sindaco Alfonso Provvidenza ha espresso la sua gratitudine alla comunità locale, che ha dimostrato di essere all’altezza della situazione: accogliente, ordinata, pulita, disponibile e rispettosa delle regole. Il Sindaco ha ringraziato tutte le persone e le organizzazioni che hanno contribuito al successo degli eventi, tra cui la Prefettura, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, le associazioni di volontariato, Padre Salvatore Zammito e il Gruppo dei Giudei, i Portatori, le Bande musicali, i Lamentatori, gli operatori ecologici e tecnici, i mezzi sociali, il Presidente e i Consiglieri comunali, la Pro Loco, l’organizzatore dell’evento e il service tecnico.

In particolare, il Sindaco ha espresso la sua gratitudine alla Giunta Comunale e al personale comunale, che hanno svolto un lavoro straordinario per garantire il successo della manifestazione. Infine, il Sindaco ha augurato una buona Pasquetta a tutti.

Foto GNEVENT