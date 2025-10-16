Francesco Simone di Favara si riconferma campione del mondo al “World Champions GFP 2025”

Si è svolto nei giorni 12 e 13 ottobre, a Villaricca (NA), presso l’Hotel La Lanterna, il World Champions GFP 2025, manifestazione internazionale che ha visto gareggiare acconciatori maschili e femminili provenienti da 16 Paesi del mondo, impegnati in diverse specialità e stili di gara. Tra i protagonisti anche Francesco Simone, parrucchiere di Favara, che ha portato in alto il nome della Sicilia conquistando il primo posto nella categoria “Old School Avangarde” su testina, riconfermando così il titolo di campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Nella seconda prova, dedicata alla categoria “Curly Taper Fade” – una tecnica classica di barberia oggi molto apprezzata anche in chiave moderna – Francesco ha partecipato con un modello d’eccezione, il figlio Salvatore, ottenendo un ottimo quarto posto. L’evento è stato organizzato dalla FIPU Italia, federazione che promuove la formazione e la competizione professionale nel settore dell’acconciatura.



A condividere l’esperienza con Francesco, la sua squadra composta da Carmine Murabito (coach), Francesco Benvegna (supporto tecnico) e Carmelo Giufrè, che ha partecipato anch’egli alla competizione, classificandosi primo e secondo nelle proprie categorie. Un risultato che conferma il talento e la passione di Francesco Simone, capace ancora una volta di portare il nome di Favara sul podio del mondo.

