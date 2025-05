Francesco Simone, parrucchiere favarese, tra gli hair stylist del Festival di Cannes

Per la prima volta, il parrucchiere favarese Francesco Simone ha preso parte al prestigioso Festival del Cinema di Cannes, tra i professionisti selezionati per curare il look di artisti e ospiti. Dal 17 al 19 maggio 2025, tra l’iconico Hotel Carlton e il dietro le quinte del red carpet, Francesco ha vissuto giornate intense, immerse nella luce del cinema e nella bellezza dell’evento. L’esperienza è stata resa possibile grazie al manager Tonino Galli, noto per l’organizzazione di eventi internazionali. Francesco non è nuovo a queste esperienze. A marzo ha partecipato alla Milano Fashion Week, lavorando al fianco di modelle e artisti. Il 6 aprile è stato tra i protagonisti di una sfilata legata al Trofeo Trinacria a Catania. E i progetti non si fermano qui, a settembre sarà presente al Festival del Cinema di Venezia e presto sarà impegnato a Roma per un cortometraggio targato Rai, con data ancora da definire. Un altro importante traguardo per un professionista che porta in alto il nome di Favara nel mondo della moda e dello spettacolo.