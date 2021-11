Francesco Tudisco commenta il successo esterno contro il Dolce Onorio Marsala: “Oltre che per il risultato contento soprattutto per l’atteggiamento della squadra”

“Vincere fuori casa è sempre una bella soddisfazione. Ma oggi sono contento soprattutto per la prestazione della mia squadra in tutti i novanta minuti”. Commenta così la vittoria sul terreno di gioco di Paceco contro il Dolce Onorio Marsala l’allenatore gialloblù Francesco Tudisco. “Siamo stati aggressivi ed ordinati in tutti i reparti- continua il tecnico della Pro Favara- con una concentrazione che non ha risentito dei vari parziali. Siamo andati subito in doppio vantaggio e ci poteva essere il rischio di un rilassamento. Ed invece la squadra ha prodotto sempre una buona manovra, idee e gioco rischiando poco”. I tre punti collocano la squadra a pochi punti dalla zona play off. Il risultato rotondo, 0-5, porta la firma di Bamba, Bossa, Rinoldo e di Morris Passawe, autore di una doppietta nel giorno del suo compleanno.

Martedì riprendono gli allenamenti. Domenica al “Bruccoleri” ospite la forte Mazarese.