Fratelli d’Italia: Il Consigliere Comunale Marco Bacchi si unisce al partito

Marco Bacchi, noto consigliere comunale di Favara, ha annunciato con entusiasmo la sua adesione al partito Fratelli d’Italia. Bacchi ha preso questa decisione dopo un periodo di riflessione, sposando appieno il progetto politico del partito guidato dalla Presidente Giorgia Meloni. L’adesione di Bacchi assume particolare rilevanza, considerando che Fratelli d’Italia non solo è attualmente al comando del paese, ma rappresenta anche un punto di riferimento imprescindibile per la regione. Bacchi ha espresso gratitudine al deputato nazionale on. Manlio Messina e al dirigente provinciale del partito, l’assessore comunale di Agrigento Costantino Ciulla, per il loro sostegno nel processo decisionale. Nel corso delle ultime elezioni, Marco Bacchi ha ottenuto un notevole consenso, conquistando ben 583 preferenze e collocandosi tra i candidati più votati nel panorama elettorale di Favara. Con questa nuova fase della sua carriera politica, Bacchi si unisce ai ranghi del partito Fratelli d’Italia, guardando con determinazione a un futuro di impegno e collaborazione con la classe dirigente locale, per il conseguimento di importanti traguardi per la comunità.