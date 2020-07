Fratelli d’Italia. Rinnovate le cariche di Santa Margherita di Belice, eletto presidente Giuseppe La Sala

Rinnovate le cariche della consulta cittadina di Santa Margherita di Belice, eletto presidente Giuseppe La Sala, coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale – movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

La consulta è parte integrante del territorio, giovani in grado di coniugare la passione per la propria terra con il servizio per il proprio territorio unendole in maniera efficace e attiva. Uno strumento fondamentale per l’elaborazione di progetti che consentano di porre fine all’emigrazioni delle nostre migliori intelligenze.

“Congratulazioni all’amico Giuseppe La Sala – commenta Antonio Piazza, Coordinatore Regionale di Gioventù Nazionale Sicilia – il nuovo leader dei giovani margheritesi, da parte mia e di tutto il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale. La Sala è un giovane che ha già dimostrato importanti capacità organizzative di coordinamento e che potrà sicuramente rappresentare un successo per l’intero territorio.”

“Sono sicuro – ha aggiunto – che potremo creare una proficua sinergia con la nuova classe dirigente della consulta margheritese, è arrivato il momento di dimostrare che i giovani hanno a cuore le sorti della nostra amata Sicilia.”

” Ringrazio il nostro Coordinatore Regionale, il Dott. Antonio Piazza – commenta Giuseppe La Sala – per la stima sempre mostrata nei miei confronti. Sono certo che, insieme, riusciremo a dar vita ad una serie di iniziative che avranno come protagonisti i giovani margheritesi e non.

Oggi, come mai prima d’ora – aggiunge La Sala – occorre che tutti i giovani siano uniti e diano voce alle loro idee in modo da rendere la Nostra Sicilia una Terra ancora più Bella”.