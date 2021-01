Fuori casa durante il coprifuoco e senza mascherina, tre sanzioni

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme anti-Covid. Ma, di pari passo, continuano anche le multe.

Mercoledì sono state tre le persone sanzionate ad Agrigento per mancato uso della mascherina, tra cui due perché erano in giro senza un valido e legittimo motivo e uno per violazione del coprifuoco, ovvero del divieto (in vigore da venerdì 6 novembre) di uscire di casa dalle 22 alle 5 se non per lavoro, salute o necessità.

In particolare, durante i controlli serali e notturni, i poliziotti della sezione Volanti di Agrigento hanno pizzicato nel centro della città due automobilisti che erano in giro senza un valido motivo. I due automobilisti sono stati notati dalla Volante aggirarsi per il paese. Uno perfino si era spostato dal suo comune di residenza. Sono stati multati per aver violato le norme previste dalla vigente normativa anti Covid-19.