Furgone urta un terrazzino di un studio medico del centro storico di Favara: ferita in modo lieve l’infermiera.

Un errore dell’autista, che non ha valutato l’altezza del furgone e la vicinanza delle case. La cabina del mezzo ha così urtato e distrutto il balcone al primo piano di un studio medico. È accaduto oggi (martedì 24 novembre), alle 12,00, in via Cesare Battisti nel centro storico di Favara. L’incidente è avvenuto quando il furgone ha urtato e agganciato il ballatoio, ovvero una lastra di marmo che fa da supporto al balcone. L’urto è stato molto violento e il supporto è crollato sulla strada. Ferita in modo lieve l’infermiera che, sentendo il boato ha aperto le persiane del balcone. Trovandosi nel vuoto ha fatto cosi in tempo ad aggrapparsi alla ringhiera per non cadere giù, ferendosi lievemente al gomito.

Sul posto, sono intervenuti i vigili urbani di Favara per i rilievi.