Gaetano Sferlazza: il pizzaiolo favarese trionfa al Campionato Europeo della World Pizza Academy!

Il talento favarese brilla a livello europeo: Gaetano Sferlazza, pizzaiolo della pizzeria “La Tana del Lupo” di Agrigento, ha ottenuto risultati straordinari al 1º Campionato Europeo organizzato dalla World Pizza Academy il 16 e 17 settembre 2024 a Città di Roghudi Nuovo (RC). Sferlazza si è classificato al 2º e 3º posto nelle difficilissime gare di abilità, dimostrando una padronanza eccezionale delle tecniche di pizzaiolo. Il campionato, presieduto da Santo Bruzio, ha visto la partecipazione di circa 100 concorrenti, tutti pronti a contendersi il titolo in diverse categorie. Gaetano non era solo: accanto a lui c’era Antonio Lupo, titolare della pizzeria “La Tana del Lupo”, premiato con una targa di riconoscimento per il suo impegno, la passione e la professionalità. Un gesto che conferma l’importanza della collaborazione e del supporto all’interno della squadra.

Il campionato si è articolato in una vasta gamma di competizioni; Gare di Categoria: Pizza Classica, Pizza in Pala, Pizza Contemporanea, Pizza Dessert, Pizza Senza Glutine. Gare di Abilità: Pizza Larga, Pizza Veloce, Pizza Freestyle. Gara Speciale: Pizza a Squadre (una sfida dove ogni squadra è composta da quattro pizzaioli). Sferlazza ha colpito tutti per la sua velocità e precisione nel maneggiare qualsiasi tipo di impasto, ottenendo il plauso della giuria e degli esperti del settore. La sua capacità di gestire con maestria tecniche complesse lo ha portato ad affermarsi come uno dei protagonisti assoluti della competizione. A chiusura dell’evento, i pizzaioli dell’academy, tra cui Antonio Lupo, hanno offerto un’esibizione fuori gara, dimostrando ancora una volta il livello eccelso di professionalità che caratterizza i rappresentanti italiani della pizza. Con questa impresa, Gaetano Sferlazza ha portato alto il nome di Favara e Agrigento, confermandosi come uno dei talenti emergenti nel panorama della pizza europea.