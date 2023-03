Gamba impigliata in un mezzo agricolo: giovane di 19 anni ferito gravemente

Un grave infortunio si è verificato nelle campagne di Cattolica Eraclea, dove un giovane diciannovenne del luogo è stato gravemente ferito durante il lavoro di aratura di un campo. L’incidente è avvenuto quando la gamba sinistra del giovane è rimasta impigliata tra le lame di un mezzo agricolo. Immediatamente, il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato valutato un possibile intervento chirurgico. Secondo le prime informazioni raccolte, il diciannovenne stava dando una mano in campagna insieme al suocero, un uomo di cinquant’anni originario di Cattolica Eraclea. Il suocero era alla guida del mezzo agricolo al momento dell’incidente. Il giovane sembra essere scivolato per terra e la sua gamba è rimasta incastrata nelle lame del macchinario. Le forze dell’ordine e il personale medico sono intervenuti immediatamente dopo l’allarme, e il giovane è stato trasferito d’urgenza in elicottero a causa della gravità della ferita e della copiosa perdita di sangue. Sia i carabinieri della locale stazione che i vigili del fuoco hanno partecipato all’operazione di salvataggio.