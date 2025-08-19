Gambino carica l’Akragas: «Questo gruppo nasce bene»

Un altro volto noto e carico di entusiasmo si unisce all’Akragas. L’attaccante Giuseppe Gambino ha scelto di sposare il progetto biancazzurro, pronto a mettere a disposizione esperienza e qualità realizzativa per la nuova stagione.

Il centravanti, che in carriera ha vestito diverse maglie importanti distinguendosi sempre per generosità e fiuto del gol, ha già iniziato a prendere confidenza con l’ambiente agrigentino e con il gruppo guidato da mister Seby Catania.

Le prime impressioni sono state positive, come lui stesso ha raccontato: «Questo gruppo nasce bene, ho sensazioni positive». Parole che trasmettono fiducia e voglia di costruire qualcosa di importante, basandosi sulla compattezza e sull’entusiasmo che si respira all’interno dello spogliatoio.

Dai primi allenamenti e test estivi Gambino ha mostrato la determinazione che lo contraddistingue, inserendosi rapidamente nei meccanismi della squadra. Dopo la pausa di Ferragosto, l’Akragas è tornata a sudare allo stadio Esseneto per preparare i prossimi impegni.

Il programma prevede due sfide di prestigio: mercoledì 20 agosto all’Esseneto contro lo Sciacca, e domenica 24 agostoal Tomaselli di Caltanissetta contro la Nissa. Due appuntamenti che serviranno a testare condizione e crescita del gruppo, con Gambino già pronto a guidare l’attacco biancazzurro.