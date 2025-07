Gaza, il silenzio uccide: l’appello dell’Istituto Calogero Marrone per la pace

In un tempo in cui la guerra sembra tornata ad essere una tragica normalità, l’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone lancia un appello chiaro: non possiamo più restare in silenzio. Mentre il mondo assiste, spesso con indifferenza, alla devastazione di Gaza e al crescente numero di vittime civili, c’è chi sceglie di prendere posizione, di denunciare, di agire. Le parole forti di Rosario Manganella, vicepresidente della Fondazione Calogero Marrone e presidente dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, sono una presa di coscienza collettiva, un invito a rompere l’indifferenza e a unirsi per la pace. Il 4 settembre, da Favara, partirà la Carovana della Pace promossa a livello nazionale dalle Acli. Un’iniziativa che vuole diventare voce di chi rifiuta la logica della guerra e rivendica il diritto alla dignità e alla vita, per tutti i popoli. Dí seguito il comunicato integrale: “Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone CON GAZA PER LA PACE.

Credo che tutti abbiamo la consapevolezza che il mondo sia a un passo dalla terza guerra mondiale: 60 popoli sono in guerra e solo perché sono un po’ lontani da noi, spesso fingiamo di non saperlo: eppure anche lì si muore!

La nostra attenzione di italiani e di occidentali è concentrata dalla guerra in Ucraina e da quella che sta sterminando il popolo palestinese.

Nelle nostre orecchie rullano i tamburi di guerra, le immagini che arrivano da Gaza e trasmesse in tutto il mondo ci danno l’esatta cognizione di quanto avviene in quel martoriato Paese.

Il mondo – o, meglio, una parte di esso – non vede e non sente, alcuni governi sono complici del genocidio che si sta consumando: sembriamo essere tornati indietro, come se la storia non ci avesse insegnato nulla: Hitler, Mussolini e, perché no, Stalin non sono mai esistiti !!!

Ma torniamo a Gaza, al folle Netanyahu, ai suoi ministri, al sostegno incondizionato di Trump, lo sceriffo-bombardiere americano, che lo incontra alla Casa Bianca senza mai dirgli seriamente di finirla con i bombardamenti a tappeto del territorio palestinese.

ADESSO BASTA, BASTA ALLA GUERRA A GAZA, BASTA AI MASSACRI DI BAMBINI, DONNE, ANZIANI!!!

NON C’E’ ORRORE PIU’ GRANDE DI ESSERE AMMAZZATI MENTRE SI E’ IN FILA AD ASPETTARE UN “TOZZO” DI PANE!!!

V E R G O G N A, ASSASSINI!!!

Netanyahu non può più governare Israele, non è degno di rappresentare i cittadini di quel Paese: noi siamo contro il governo, ma siamo con e per il popolo di Israele.

Su Netanyahu pende un ordine di cattura internazionale, perché nessun governo lo arresta?

Da Favara, il 4 di settembre prossimo, promosso, a livello nazionale dalle Acli, parte la Carovana della Pace che toccherà tutta l’Italia: NOI CI SAREMO, ma non basta, dobbiamo esserci migliaia di cittadine e cittadini, di giovani e donne perché questa brutta guerra tocca tutti noi.”