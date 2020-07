Gela – Aldisio vice coordinatrice provinciale di Gioventù Nazionale

Gioventù Nazionale continua a radicarsi nel territorio, i giovani continuano a scegliere Giorgia Meloni. Nominato il Vice coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale in provincia di Caltanissetta, si tratta della giovane dottoressa Alice Aldisio, già militante del movimento giovanile e di Fratelli d’Italia.

“Svolgerò questo incarico – dichiara Alice Aldisio – con tenacia e costanza, ho già avuto modo di fare politica tra le fila di fratelli d’Italia a Gela, anche se non ho mai ricoperto degli incarichi di partito, ciò mi ha portato a conoscere cosa significa, battersi e impegnarsi per la propria città e la propria gente. Un grazie al coordinatore provinciale di gioventù nazionale Davide Salerno e al coordinatore regionale Antonio Piazza per aver riposto in me questa fiducia e avermi riconosciuto questo importantissimo ruolo.”

“Conosco Alice da qualche anno – dichiara Davide Salerno, coordinatore Provinciale – ed ho da subito riscontrato in lei una grande passione per la politica, sono certo che farà un gran bel lavoro. Gioventù Nazionale intende rendere i giovani grandi protagonisti della ripresa, è un importante messaggio di speranza per i nostri ragazzi, un invito a restare in questa meravigliosa terra e di lottare insieme, per il nostro futuro!”

“Gioventù Nazionale sempre in prima linea – dichiara Antonio Piazza, Coordinatore Regionale – giovani pronti a portare avanti tante battaglie per il bene del territorio e della Sicilia, pronti a sostenere il nostro partito e la nostra Leader Nazionale. Siamo in costante crescita e la nomina di Alice, qualifica ulteriormente la presenza e il radicamento del nostro movimento giovanile. Auguro a lui e a tutta la dirigenza provinciale un buon lavoro.”