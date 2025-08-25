La città di Favara si prepara ad accogliere la VII edizione della “Festa Eccellenze Italiane in Europa e nel Mondo”, un appuntamento ormai consolidato che ogni anno celebra i talenti italiani all’estero e rafforza il legame con le radici d’origine. L’edizione 2025, in programma dal 26 al 28 agosto, sarà dedicata al tema “Le Feste Religiose: il cuore popolare dell’identità italiana nel mondo”. Un percorso che unisce fede, tradizione e memoria, ponendo al centro la figura di San Giuseppe, simbolo di lavoro, solidarietà e comunità. La Festa non sarà soltanto occasione di premi e riconoscimenti alle eccellenze italiane nel mondo, ma anche momento di riflessione, condivisione e celebrazione popolare, capace di trasformare Favara in un ponte ideale tra le comunità italiane all’estero e i territori d’origine.
Di seguito il programma completo della manifestazione: Martedì 26 Agosto, presso la Farm Cultural Park, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Favara, del Presidente del Consiglio Comunale e della presidente dell’associazione, la relazione introduttiva sarà affidata al Prof. Giuseppe Arnone, Presidente Onorario dell’Associazione Italiani in Europa, nonché promotore della Festa delle Eccellenze, e si concluderà con la degustazione della tradizionale “Minestra” di San Giuseppe, simbolo di tradizione, fede, carità e condivisione.
Gemellaggi, premi e tradizioni: a Favara la Festa delle Eccellenze 2025
