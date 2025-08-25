Gemellaggi, premi e tradizioni: a Favara la Festa delle Eccellenze 2025

La città di Favara si prepara ad accogliere la VII edizione della “Festa Eccellenze Italiane in Europa e nel Mondo”, un appuntamento ormai consolidato che ogni anno celebra i talenti italiani all’estero e rafforza il legame con le radici d’origine. L’edizione 2025, in programma dal 26 al 28 agosto, sarà dedicata al tema “Le Feste Religiose: il cuore popolare dell’identità italiana nel mondo”. Un percorso che unisce fede, tradizione e memoria, ponendo al centro la figura di San Giuseppe, simbolo di lavoro, solidarietà e comunità. La Festa non sarà soltanto occasione di premi e riconoscimenti alle eccellenze italiane nel mondo, ma anche momento di riflessione, condivisione e celebrazione popolare, capace di trasformare Favara in un ponte ideale tra le comunità italiane all’estero e i territori d’origine.

Di seguito il programma completo della manifestazione: Martedì 26 Agosto, presso la Farm Cultural Park, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Favara, del Presidente del Consiglio Comunale e della presidente dell’associazione, la relazione introduttiva sarà affidata al Prof. Giuseppe Arnone, Presidente Onorario dell’Associazione Italiani in Europa, nonché promotore della Festa delle Eccellenze, e si concluderà con la degustazione della tradizionale “Minestra” di San Giuseppe, simbolo di tradizione, fede, carità e condivisione.

Giovedì 28 Agosto , prima della PREMIAZIONE delle ECCELLENZE ITALIANE IN EUROPA E NEL MONDO, verrà suggellato il “Gemellaggio” tra la comunità di Favara e Saarlouis

Quest’anno, infatti, grazie alla collaborazione dell’associazione “Italiani in Europa”, l’edizione 2025 della Festa di San Giuseppe si arricchisce di un momento simbolico e profondamente significativo: il gemellaggio tra comunità italiane unite dalla tradizione religiosa della Festa di San Giuseppe.

Un legame che va oltre i confini geografici, capace di coniugare fede, identità culturale e senso di appartenenza.

– Il 28 agosto , nel cuore dell’estate favarese, in Piazza Cavour a Favara, si terrà l’atteso annuncio ufficiale del gemellaggio, accompagnato dalla firma solenne dei presidenti delle associazioni italiane coinvolte e dei sindaci delle città gemellate, Antonio Palumbo e Marc Speicher.

Sarà altresì presente alla Cerimonia l’On. Calogero Pisano, Segretario Commissione Politiche dell’Unione Europea.

Un momento che suggella l’impegno comune nella valorizzazione del patrimonio immateriale, nella promozione delle radici comuni e nel rafforzamento del legame tra i territori, attraverso la figura protettiva e paterna di San Giuseppe, simbolo di lavoro, dedizione e solidarietà: “Il Gemellaggio nel nome di San Giuseppe”

Alle ore 20:30 si procederà alla Premiazione Eccellenze Italiane: “Storie di Successo degli Italiani nel Mondo”, come ogni anno dedicata a Imprenditori, Scienziati, Artisti italiani all’estero.

Durante la cerimonia di premiazione, ormai momento centrale dell’evento, verranno insignite diverse figure di spicco che incarnano al meglio il valore dell’impegno, dell’ingegno e della passione italiana all’estero.

Unitamente al rappresentante di Globe Italia International verranno premiate due celebrità agrigentine, insigniti del “Premio Proserpina alla Memoria”:

– Lina Termini, star e pioniere della musica leggera agli inizi della Radiotelevisione italiana che fu ammirata in tutto il mondo;

– Joseph Barbera, nato a New York da genitori Siciliani (padre originario di Sciacca e madre di Castelvetrano), grande regista e produttore televisivo ed eccelso nella cinematografia. Con Walt Disney è Hanna fu il pioniere nella animation per bambini.

Madrina della serata Rosa Di Bella, Presidente “Premio Proserpina” che procederà alla premiazione altresì di:

1. Sebastiano D’Angelo, fondatore del Premio Internazionale dei Ragusani nel Mondo giunto alla 30 edizione;

2. Giovanni Pollina, regista cinematografico;

3. Giovanni Sciara, romanziere, entrambi premiati per la produzione del loro ultimo lavoro ossia la Baronessa di Linguaglossa;

4. Filippo Falcone, profondo scrittore di storie sociali e politiche della nostra Terra.

Premio Speciale al Prof. Dott. Martin Staritz, Dottore di ricerca presso la Clinica Medica dell’Università di Zweibrucken.

L’associazione Italiani in Europa riconosce il Premio Eccellenze Italiane in Europa a:

1. Giuseppe Bruccoleri, originario di Favara, ballerino di fama internazionale, applaudito nei teatri più prestigiosi del mondo per la sua straordinaria eleganza artistica e per aver saputo coniugare la tecnica con l’espressività tipicamente mediterranea;

2. Salvatore Milanese, nativo di Palma di Montechiaro, imprenditore di successo in Brasile, punto di riferimento per la comunità italiana all’estero, esempio concreto di come l’intraprendenza italiana continui a generare opportunità e sviluppo anche in contesti internazionali;

3. Paolo La Francesca, Presidente Ass. Adozioni Internazionali, HANDS FOR ADOPTIONS.