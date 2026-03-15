Gemellaggio culturale tra Agrigento e Anticoli Corrado: sulle orme di Fausto Pirandello

Al mattino di oggi presso la sala consiliare del Comune di Agrigento il sindaco Francesco Miccichè, l’assessore al Turismo Carmelo Cantone, l’assessore al Bilancio, Patrizia Lisci, e il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, hanno accolto il sindaco di Anticoli Corrado, Francesco De Angelis, insieme ai consiglieri comunali Fabio Abbondanza, Simone Fabbi e Angelo Prosperi e ai rappresentanti delle associazioni locali, per siglare un gemellaggio tra le due città, a suggello di un legame dal forte valore simbolico e culturale che unisce Agrigento e Anticoli Corrado nel nome di Fausto Pirandello, figlio di Luigi Pirandello, che visse proprio nel borgo laziale.

E il sindaco Miccichè commenta: “Concretizziamo questo gemellaggio il cui filo conduttore è proprio la figura del premio Nobel Luigi Pirandello e di suo figlio Fausto, che visse ad Anticoli Corrado. Sono stato ad Anticoli per motivi istituzionali e lì è nata subito l’idea, insieme all’amico e collega sindaco De Angelis. Abbiamo ritenuto opportuno far coincidere la stipula di questo gemellaggio con la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, rievocando i valori della cultura, della pace e della fratellanza tra i popoli, con l’auspicio che possano nascere nuove collaborazioni e progetti condivisi.”

E il sindaco De Angelis afferma: “La costruzione di questo legame significativo è motivo di grande orgoglio. Non si tratta soltanto di un momento formale, ma di un gesto simbolico che rafforza un messaggio di pace, particolarmente importante in un momento storico segnato da guerre e tensioni. Questo spazio speciale della storia e della persona diventa patrimonio della cultura. Agrigento è la città che ha donato al mondo Luigi Pirandello, uno dei più profondi interpreti dell’animo umano. Non si tratta di una semplice scelta istituzionale, ma di un legame che affonda le proprie radici nella storia.”