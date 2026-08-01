George Simion a Favara, Sinistra Italiana: “La nostra città non si riconosce nei nazionalismi”.

L‘arrivo a Favara di George Simion, leader del partito romeno AUR e tra i principali esponenti della destra radicale europea, continua a suscitare reazioni nel panorama politico cittadino. Dopo l’annuncio della visita, arrivano le prese di posizione di Vincenzo Cassaro, segretario del Circolo Sinistra Italiana Favara “Salvatore Bongiorno”, e del consigliere comunale Pasquale Cucchiara (SI-AVS), che in una nota esprimono una netta presa di distanza dalla presenza del leader politico romeno e dai valori che, a loro giudizio, egli rappresenta.

Di seguito il testo integrale del loro intervento: “Oggi Favara riceverà George Simion, leader di AUR, uno dei principali esponenti della destra radicale europea. Ci sorprende che la seconda carica della nostra città scelga di conferire rilievo istituzionale a chi ha costruito la propria carriera politica sul nazionalismo, sulla contrapposizione identitaria e su posizioni ostili all’immigrazione. Simion è il simbolo di una destra piena di contraddizioni: si proclama europeista, ma sostiene un progetto irredentista fondato sull’annessione della Moldavia alla Romania; si presenta come difensore dell’Occidente, ma alimenta una visione politica che divide anziché unire.

Favara è altro. È una città che conosce il valore del lavoro, dell’accoglienza, della solidarietà e della convivenza tra popoli diversi. Una città che non ha bisogno dei nazionalismi per costruire il proprio futuro. Per questo esprimiamo la nostra netta distanza politica e culturale dalla presenza di George Simion e dai valori che rappresenta”. Vincenzo Cassaro Segretario del Circolo Sinistra Italiana Favara “Salvatore Bongiorno” e Pasquale Cucchiara – Consigliere comunale SI – AVS.