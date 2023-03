Gestione delle strutture ricettive: il corso del Museo Diffuso dei 5 Sensi a Sciacca per nuovi professionisti dell’accoglienza

Ieri mattina è iniziato il corso di “Gestione di Strutture Ricettive” organizzato dal Museo Diffuso dei 5 Sensi in collaborazione con Confcommercio – Imprese per l’Italia – Agrigento, AgrigentoExtra – Associazione Provinciale del settore Extra Alberghiero e Federalberghi Agrigento. La prima lezione del corso si è tenuta presso la sede del Museo Diffuso di Sciacca, dove venti partecipanti hanno iniziato questo percorso mirato a promuovere un processo di miglioramento della qualità nei servizi ricettivi. L’obiettivo del corso è quello di formare nuovi professionisti dell’accoglienza che sappiano coniugare competenza nel settore e calorosa ospitalità. Il corso è un’iniziativa volta a sostenere l’industria turistica della regione di Sicilia, fornendo conoscenze pratiche e teoriche per aspiranti professionisti del settore. Il corso coprirà una vasta gamma di argomenti, tra cui il servizio clienti, il marketing e le strategie di gestione per l’industria delle strutture ricettive.



“Siamo convinti del fatto che la qualità dell’accoglienza – commenta la Responsabile del dipartimento accoglienza presso il Museo Diffuso dei 5 Sensi Desirée Li Bassi – sia un fattore fondamentale per la crescita sana del turismo nel nostro territorio. Ecco perché c’è un impegno costante delle strutture ricettive della nostra Cooperativa di Comunità per continuare a migliorarsi ed elevarsi a standard di qualità superiori a quelli attuali.”

“Questa iniziativa sarà la prima di molte altre. La qualità dell’accoglienza in una città turistica come Sciacca deve essere una priorità – conclude la Presidente del Museo Diffuso Viviana Rizzuto. Siamo sicuri che tutto il nostro distretto turistico potrà beneficiare degli effetti positivi dovuti a una formazione competente e professionale dei gestori delle strutture ricettive. Un grazie di cuore va agli amici Giuseppe Caruana, Vicepresidente Confcommercio Sicilia, e Ezio Bono, Presidente di Agrigento Extra, ideatori e organizzatori del corso, nonché validissimi soci della Cooperativa di Comunità che gestisce il Museo dei 5 Sensi”.



In conclusione, il corso di “Gestione di Strutture Ricettive” è un passo importante verso il miglioramento della qualità dell’industria dell’ospitalità nella regione di Sicilia. Il corso mira a creare una nuova generazione di professionisti dell’accoglienza in grado di fornire servizi di alta qualità che soddisfino le esigenze dei viaggiatori e contribuiscano alla crescita economica della regione.