Giacomo Cortese nominato Presidente della X Circoscrizione del Distretto 108yb Lions Sicilia per l’anno sociale 2023-2024

In una decisione ufficiale annunciata oggi, l’Avv. Daniela Macaluso, Governatore del Distretto Lions, ha nominato l’Avv. Giacomo Cortese del Lions Club Ribera come Presidente della X Circoscrizione per l’anno sociale 2023-2024. La nomina, che è entrata in vigore il 1° luglio 2023, conferma la fiducia e il riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione verso il servizio comunitario. La X Circoscrizione copre l’intera provincia di Agrigento ed è suddivisa in tre Zone: 26, 27 e 28, che includono un totale di 14 Clubs Lions presenti nella provincia. La Circoscrizione vanta una notevole presenza con oltre 500 soci iscritti, i quali condividono la stessa passione e impegno nel perseguire la missione della Lions International, ovvero servire con generosità le comunità locali.

Il ruolo del Presidente di Circoscrizione è cruciale nell’assicurare un coordinamento efficiente e un supporto efficace alle attività delle Zone e dei Clubs che operano all’interno della Circoscrizione. In questo compito delicato e di grande responsabilità, l’Avv. Giacomo Cortese si distingue come una figura di esperienza e leadership all’interno del Lions Club Ribera, dove ha dimostrato un forte impegno per il bene comune. Con il nuovo mandato che è appena iniziato, la X Circoscrizione si prepara a intraprendere un nuovo capitolo nella sua storia, guidata da un Presidente determinato a fare la differenza e a portare avanti la nobilitante missione del Lions Club.