Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne all’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara

Oggi, 24 novembre 2023, l’Aula Polifunzionale “G. Valenti” dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara guidato dal Dirigente scolastico Gabriella Bruccoleri, è stata il cuore di una significativa giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in concomitanza con la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne che ricorre il 25 novembre. La partecipazione attiva di Liliana Militello, rappresentante del Centro Antiviolenza Gloria di Favara, ha caratterizzato l’evento con un dibattito coinvolgente mirato a sensibilizzare la comunità contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Il suo intervento, intriso di profondità, ha generato riflessioni che hanno plasmato un clima di consapevolezza e impegno. Da sottolineare anche il monologo toccante e impegnativo svolto dall’insegnante Giusy Moscato, contribuendo a focalizzare l’attenzione sull’importanza del tema della giornata.



Gli studenti dell’Istituto Alberghiero I.P.S.S.E.O.A hanno dato un contributo significativo attraverso frasi a tema, manifestando il loro impegno per promuovere un mondo in cui i diritti di tutte le donne siano rispettati e tutelati. Il punto culminante della giornata è stato il toccante balletto eseguito dagli studenti del I.C. Guarino. Un’esibizione artistica che ha trasmesso in modo emozionante il messaggio di amore e rispetto, coinvolgendo tutti i presenti in un’esperienza unica di condivisione e solidarietà.



Fuori dall’istituto, la giornata ha visto la realizzazione di un coinvolgente flash mob, un’azione mirata a fare rumore e farsi sentire. L’iniziativa ha incoraggiato ogni individuo a non restare chiuso in se stesso, ma piuttosto a condividere le proprie esperienze e a promuovere la solidarietà all’interno della comunità. In conclusione, l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” si conferma come un protagonista attivo nella promozione dei valori fondamentali legati ai diritti di tutti. Eventi come questi non solo informano, ma ispirano azioni concrete, contribuendo a costruire un futuro improntato alla pace e al rispetto reciproco.