Giornata Internazionale del Libro. “Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io” – Incontro e confronto con l’autore.

“Un libro è un insieme di fogli scritti, rilegati e racchiusi da una copertina – afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri – ma nella realtà è una persona che ci mostra il mondo con i suoi occhi, e oggi più che mai, è un potentissimo strumento che ci guida verso nuovi orizzonti, una bussola con cui non abbiamo paura di perderci. Il libro è l’unico mezzo in grado di spezzare le catene che impediscono alla nostra mente di pensare, di guardare oltre e trovare rifugio dalle sofferenze, dalle delusioni e dall’isolamento forzato che stiamo vivendo in questo difficile momento storico”.

In occasione della Giornata Internazionale del Libro, istituita nel 1996 dall’UNESCO, venerdì 23 Aprile, a partire dalle ore 10.00, in modalità meet e in diretta Facebook, l’Istituto Comprensivo “G. Guarino”, sia pure con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, organizza l’evento “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” , incontro e confronto con l’autore. La manifestazione vuole essere un momento di riflessione e dibattito all’interno del progetto Life design. Un confronto tra grandi scrittori del passato, come Dante e Rodari e l’incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby.

In programma: in tutte le classi si ricorderanno i due importanti scrittori attraverso poesie, filastrocche, letture, racconti e video. Gli alunni e i docenti inoltre, parleranno dei propri libri del cuore e racconteranno cosa hanno suscitato in loro la lettura degli stessi.

Parteciperanno gli alunni della classi interessate di ciascuno dei tre ordini di scuola, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado.

La seconda parte della manifestazione vedrà la presenza dell’Istituto Ambrosini di Favara e l’incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby. Gli alunni, attraverso la lettura del libro “Un filo d’olio”, ripercorreranno un itinerario che coinvolge tutti e cinque i sensi, le ricette intramontabili spiegate nel libro, confrontandosi direttamente con l’autrice.

“Nessun uomo è un’isola…ogni libro è il mondo” , “Pochi libri cambiano una vita. Quando la cambiano è per sempre, si aprono porte che non si immaginavano, si entra e non si torna più indietro”.