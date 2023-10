Giornata Mondiale dell’Alimentazione presso I.C. Geatano Guarino – “L’ACQUA E’ VITA, L’ACQUA CI NUTRE”

In occasione delle celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre , l’Istituto comprensivo Geatano Guarino e IPSSEOA “G. AMBROSINI” aderiscono all’iniziativa

con la manifestazione “L’ACQUA E’ VITA, L’ACQUA CI NUTRE” ” che si svolgerà lunedì 23 ottobre 2023 ,

dalle ore 9.00 alle 12,30, presso l’Aula Polifunzionale Giuseppe Valenti e nel giardino dell’ulivo. Il

Collegio dei Docenti ha voluto fortemente realizzare questo evento per sensibilizzare e rendere i giovani

consapevoli e attenti alle tematiche della malnutrizione, della sottoalimentazione e della fame nel mondo, affinché l’impegno di ognuno noi possa contribuire a porre fine a questa ingiustizia.

Saranno presenti all’incontro: il dott Domenico Alaimo , esperto SLOW FOOD e IL DOTT. Antonio Liotta, la referente Canicattì Osservatorio locale Dispersione Scolastica , dott. Ssa Carmela Matteliano e gli alunni e le alunne dell’istituto Guarino e dell’istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini di Favara.

Gli incontri sarànno presieduti dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri.

Saranno proposti diversi spunti di riflessione sul tema dell’alimentazione nel mondo. Verrà posta l’attenzione, sul valore e l’importanza del territorio e degli stili di vita a difesa della sicurezza alimentare, tematica con la quale le odierne politiche economiche e culturali devono necessariamente confrontarsi a livello globale e locale per fronteggiare la crisi che investe tutto il mondo.

“Ritengo doveroso, in un momento in cui la società tutta richiama fortemente la scuola all’impegno etico e

valoriale, celebrare con la Comunità Educante la “Giornata Internazionale dell’alimentazione”, in una prospettiva di analisi e di possibilità di cambiamento degli stili di vita dei giovani – spiega la Preside – per incidere, attraverso gli alunni, anche sulle abitudini delle famiglie”.

Durante la giornata sono previsti esiti delle ricerche e perfomances artistiche dei ragazzi. Non mancheranno laboratori gustativi, gastronomici e letture degli alunni, che quest’anno dovranno confrontarsi ,

con i compagni più grandi dell’alberghiero , sul tema “ A tavola con Antonio Russello” .

Castagnata , olio , pane ,melograno, taralli, pupi di zuccaru, merende salutari e tradizioni popolari in un evento ricco di stimoli e di confronti multidisciplinari che si colloca all’interno della Settimana dell’Alimentazione, che ha previsto: ricerche, laboratori interattivi, confronto con gli esperti, menu’ condivisi, e una particolare riflessione sul tema dell’acqua come patrimonio prezioso per la vita e la nutrizione.