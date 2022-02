“Giorno della memoria e del ricordo”. Lunedì, in collegamento streaming dal liceo “M.L. King”, si celebra la IX edizione

Con lo scopo di non dimenticare le crudeltà del passato, in collegamento streaming dal liceo “M.L. King”, lunedì a Favara si celebrerà la nona edizione del “Giorno della memoria e del ricordo”. Oltre alla scuola di via Nenni, organizzano il Comune di Favara, l’associazione “Penna Sottile”, la società agrigentina di “Storia Patria”. Il collegamento si aprirà alle 9.30 con la preghiera in suffragio dei morti di tutte le guerre da parte dell’arciprete don Giuseppe D’Oriente. Seguiranno i saluti della preside Mirella Vella e del sindaco Antonio Palumbo. Da remoto previsti interventi del vice presidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato e del direttore dell’Archivio del Museo Storico di Fiume Marino Micich. Non mancherà la testimonianza di un profugo, ormai trapiantato ad Agrigento, Domenico Svettini. Gli studenti del “M.L. King” proietteranno dei filmati da loro stessi realizzati coordinati dall’insegnante Giada Attanasio. Altri elaborati saranno proposti dagli alunni degli istituti comprensivi “Bersagliere Urso-Mendola”, “Gaetano Guarino”, “Falcone e Borsellino”, alberghiero “Ambrosini” coordinati dai professori Romano, Di Liberto, Farruggia, Piscopo. Previsti interventi degli storici Calogero Brunetto (Storia Patria), Gaetano Allotta (Penna Sottile) e Totò Fucà i quali saranno pronti a rispondere alle domande che formuleranno gli studenti. All’iniziativa parteciperà il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Coordinerà Giuseppe Crapanzano, sempre impegnato nelle ricerche storiche che hanno attraversato il ventesimo secolo in cui spesso hanno avuto un ruolo non secondario cittadini favaresi.