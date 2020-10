Giovane tenta il suicidio, salvato in extremis dai Poliziotti

Durante l’ordinario servizio di controllo del territorio può capitare anche di dover affrontare situazioni estremamente difficili e delicate.

E’ quello che è capitato ai poliziotti del Commissariato di Canicattì in questi giorni: un giovane che stava tentando di togliersi la vita.

L’attenzione degli Agenti è richiamata da dalle grida: erano i parenti di un ragazzo che voleva lanciarsi dal balcone del terzo piano. Un attimo, uno scatto, e il ragazzo prova a lanciarsi nel vuoto.

Solo la prontezza dei Poliziotti ha evitato il peggio.

Il giovane si dimena per liberarsi e tenta ancora con la corda di un avvolgibile.

Ancora una volta, la rapidità degli uomini della volante scongiura il peggio.

Fortunatamente il ragazzo veniva fermato in modo sicuro e con l’ausilio di personale sanitario il giovane, che soffre di disturbi psichici, veniva accompagnato all’Ospedale di Canicattì per le cure del caso.