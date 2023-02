Giovedì 23 febbraio, al Centro Culturale San Domenico sarà presentata la nuova piattaforma Urbix

Fissato per domani, giovedì 23 febbraio 2023 alle 10:30, nella Sala Iannicelli del Centro Culturale San Domenico di Canicattì con ingresso dalla via Milano n. 19, l’incontro con i tecnici e gli operatori del settore per presentare la piattaforma Urbix. Si tratta del nuovo portale web dedicato che sarà l’unico punto di accesso per lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). A comunicarlo l’Assessore allo Sviluppo Territoriale con delega alla Pianificazione territoriale, lavori pubblici, centro storico, verde pubblico, decoro urbano, edilizia privata, infrastrutture, servizi cimiteriali e protezione civile, Massimo Muratore.