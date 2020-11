Giovedì riapre il plesso “Falcone Borsellino”. Il messaggio della Dirigente agli alunni e genitori

Appello della Dirigente scolastica Maria Vella ad alunni e genitori.

“Carissimi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, giovedì 26 novembre riprenderà lo svolgimento delle lezioni in presenza. Dopo giorni di assordante silenzio, finalmente le vostre gioiose voci torneranno a ravvivare quei tristi corridoi e quelle malinconiche aule. Nessuna lezione o attività didattica a distanza può sostituire quella in presenza, nessuna interazione a distanza può essere equivalente a quella in presenza, e per questo, ora che possiamo rientrare, apprezziamo ancora di più il valore della relazione che avviene tra docente e discente in aula. La nostra scuola è pronta ad accogliervi e ad abbracciarvi! Abbiamo avuto modo di apprezzare come il rispetto delle regole sia fondamentale per contrastare il diffondersi del virus. In questo siamo stati davvero bravi. Oggi più che mai è necessaria la rigorosa osservanza dei protocolli per evitare la circolazione del virus all’interno della scuola. Il mio più accorato appello è rivolto anche ai cari genitori: non vanifichiamo i sacrifici fatti fino ad oggi, aiutiamo i nostri ragazzi a mantenere, anche fuori dalle mura scolastiche, un adeguato comportamento, limitando i contatti ai soli componenti del nucleo familiare, evitando uscite non indispensabili ed attuando l’isolamento affettuoso. Diamo l’esempio di essere cittadini responsabili di fronte a noi stessi e al nostro prossimo! Prevenire la diffusione del virus dipende da noi!

Certa della consueta collaborazione ci vediamo in presenza giovedì.”