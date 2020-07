Gioventù Nazionale – Fratelli d’Italia in piazza contro il governo

Anche a Trapani, sabato scorso, Fratelli d’Italia con Gioventù Nazionale, è scesa in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni a settembre. In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del centro destra, al porto peschereccio di Trapani i militanti hanno raccolto firme ed istanze dei cittadini. Protagonisti del partito di Giorgia Meloni i ragazzi di Gioventù Nazionale.

“I nostri giovani militanti riescono ad essere sempre in prima linea nelle battaglie del partito. – dichiara Michele Ritondo, portavoce provinciale GN – Con grande passione, i ragazzi di GN, prendono parte alle tante iniziative sui territori. A Trapani abbiamo scelto il Porto Peschereccio, sede del mercato ittico della città e casa dei pescatori trapanesi. Le firme raccolte, l’importante partecipazione ed i vari confronti di sabato scorso, in questo posto così importante per la città, per il territorio tutto e per me personalmente, ci rendono davvero sodisfatti del lavoro dei nostri ragazzi. Il messaggio è chiaro, la gente vera, il popolo, non accetta più bugie dal bel faccino di Conte nelle sue ormai famose dirette social. Siamo sulla strada giusta, mandiamo a casa il governo e torniamo a rendere grande l’Italia nel mondo!”

“Gioventù Nazionale – commenta il Coordinatore Regionale Antonio Piazza – è linfa vitale per il nostro partito. Gli stimoli per cambiare, per essere un partito diverso sempre al servizio del territorio partono dai giovani che hanno voglia di fare buona politica, impegnandosi in prima linea. Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale sono in costante crescita, abbiamo davanti a noi un’importante sfida per il buon governo della nostra Patria.”