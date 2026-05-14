Giro di Sicilia di auto d’epoca. Anche Favara si ritaglia un momento di gloria con la consegna di una targa a Massimo Sciortino

Fino a domenica prossima è in programma per le strade isolane la rievocazione storica del Giro di Sicilia, alla sua trentacinquesima edizione. Sono 200 gli equipaggi iscritti alla manifesrazione e provenienti da tutto il mondo con una novità: l’evento punta alla sostenibilità ambientale promuovendo l’uso di carburanti innovativi per le auto d’epoca. Oggi la carovana ha raggiunto la Valle dei Templi dopo avere lasciato Selinunte. A Favara Massimo Sciortino, grande appassionato di auto d’epoca nonché organizzatore di varie manifestazioni sul tema, ha ricevuto la prima “targa” del giro di Sicilia dell’organizzatore Antonino Auccello. Domenica è prevista la conclusione della nanifestazione con il Trofeo Conte Giulio Masetti sul leggendario tratto Floriopoli-Cerda.