Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, Favara in gara con sei atleti nella prova Vintage

C’è anche un pezzo di Favara al Giro Podistico Internazionale di Castelbuono 2026, una delle competizioni podistiche più prestigiose e affascinanti d’Europa, che quest’anno celebra un traguardo storico: il centenario della manifestazione.

La gara, molto attesa dagli appassionati di atletica, vedrà ancora una volta al via alcuni tra i migliori interpreti del podismo internazionale. A difendere il titolo conquistato lo scorso anno ci sarà anche Yeman Crippa, vincitore dell’edizione 2025, chiamato a confrontarsi con un agguerrito gruppo di campioni europei e mondiali.



Ma l’attenzione dei tanti appassionati favaresi sarà rivolta anche alla Gara Vintage, dove saranno ben sei gli atleti di Favara pronti a indossare le scarpe da corsa e affrontare il percorso della storica competizione.

A rappresentare la città saranno Calogero Pecoraro, Salvatore Caserta, Luigi Vella, Antonio Marotta, Giuseppe Lattuca e Giuseppe Lana, appartenenti alle associazioni sportive ASD Fradici Runner e ASD Favara Runner.

A segnalare con orgoglio la partecipazione dei sei podisti favaresi è l’amico Roberto Contrino, che ha voluto sottolineare l’importanza della presenza di un gruppo di atleti della città in una manifestazione così prestigiosa.

Per i sei rappresentanti favaresi sarà un’occasione per vivere da protagonisti una giornata di sport e condividere la passione per la corsa all’interno di una manifestazione che da cento anni rappresenta un punto di riferimento per il podismo.

A Pecoraro, Caserta, Vella, Marotta, Lattuca e Lana va il grande in bocca al lupo della comunità favarese, con l’augurio di vivere al meglio questa importante esperienza sportiva.

Per chi vorrà seguire la gara, l’appuntamento è per domenica 26 luglio, con la diretta televisiva disponibile su RaiPlay Sport 2 a partire dalle ore 19.