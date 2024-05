Giuseppe Arnone FDI: “Il ricorso sulle elezioni 2022 è stato dichiarato fondato”

L’apertura dell’istruttoria relativamente al ricorso, rappresenta indubbiamente un primo importante passo avanti nel processo di verifica e risoluzione della controversia elettorale con la quale, come ricorderete, rappresentavo l’elevato numero di schede nulle e contestate nella ripartizione Europa in base ai dati disponibili al momento della proclamazione denunciando, altresì, varie irregolarità e anomalie sia nella fase propedeutica al voto sia nella fase di scrutinio, risultanti anche da diversi articoli di stampa, quali presunti sistemi di intercettazione massiva dei plichi elettorali e possibile attività di precompilazione delle schede nonché altre diverse irregolarità nelle operazioni presso i seggi distaccati competenti per la ripartizione Europa, rispetto a quanto dispone l’articolo 14 della legge n. 459 del 2001.

La Giunta per le Elezioni, della Camera dei Deputati, nella giornata di mercoledì 8 maggio 2024, ha stabilito che il ricorso elettorale, per il collegio circoscrizione Europa, proposto nel mese di ottobre del 2022 e’ manifestamente fondato. La stessa commissione ha stabilito che si procederà alla revisione delle schede bianche e nulle al fine di potere avere un campione del 5%.Nel ricorso elettorale, avevo chiesto di annullare il verbale di proclamazione degli eletti del collegio Europa della camera.