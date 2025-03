Giuseppe Giglia domina a Santa Ninfa: tris d’oro per il talento favarese

Inizio di stagione scintillante per il Team Nibali, che continua a imporsi con prestazioni di alto livello nel panorama delle ruote grasse. Protagonista assoluto della VI edizione dell’XCO Finestrelle di Santa Ninfa (TP) è stato l’esordiente di primo anno Giuseppe Giglia, autore di una gara perfetta che gli ha permesso di centrare la terza vittoria consecutiva. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo, articolato in un circuito da ripetere tre volte, per un totale di 9900 metri. Fin dalle prime battute, Giglia ha imposto il proprio ritmo, dominando la prova e tagliando il traguardo in solitaria con il tempo di 39’49”. Sul podio con lui sono saliti Lorenzo Giannone (Nonsolobike) e Andrea Marotta (Gi Esse Pro Cycling), rispettivamente secondo e terzo classificato.



Per il giovane favarese del Team Nibali, questa vittoria rappresenta un’ulteriore conferma dopo i successi conquistati all’XCO Monti Rossi di Nicolosi e all’XCO Città di Modica – Cyclo Modica. Un tris d’oro che certifica il suo stato di forma eccezionale e che lo proietta con entusiasmo verso il prossimo grande obiettivo, l’esordio su strada. Con queste premesse, il 2025 si preannuncia un anno di grandi soddisfazioni per Giuseppe Giglia e per tutto il Team Nibali, sempre più protagonista nel mondo del ciclismo giovanile.