Giuseppe Giglia domina la 1ª prova della Coppa Sicilia XCO a Modica

Modica ha ospitato la 5ª edizione della XCO Città di Modica, valida come prima prova della Coppa Sicilia XCO 2025, un evento che ha visto protagonisti atleti di diverse categorie nella spettacolare cornice dell’Area Attrezzata Mangiagesso. Tra i grandi protagonisti della giornata spicca Giuseppe Giglia del TEAM NIBALI, unico iscritto nella categoria Esordienti, che ha letteralmente dominato la sua gara. Il giovane talento ha completato il percorso in 41 minuti e 34 secondi, lasciandosi alle spalle i suoi avversari con un ampio margine. A completare il podio di giornata sono stati Andrea Marotta (GI ESSE PRO CYCLING) con un distacco di 3 minuti e 16 secondi e Nicoló Guardo (ASD CATANIA BIKE TEAM), che ha chiuso la gara con un ritardo di 4 minuti e 15 secondi. Il Team Nibali si conferma ancora una volta una squadra di riferimento nel panorama del ciclismo Nazionale, portando a casa un’altra vittoria importante in questa competizione di alto livello.



La gara, organizzata dalla ASD Revolution Bike, ha attirato numerosi appassionati e atleti di diverse categorie, dai più giovani fino ai master, tutti pronti a sfidarsi su un tracciato tecnico e impegnativo. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Modica, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Italiana come prova ufficiale della Coppa Sicilia XCO.

Con questa prima tappa archiviata, la Coppa Sicilia XCO 2025 promette spettacolo e competizione ai massimi livelli, in attesa delle prossime prove che decreteranno i migliori biker della regione.