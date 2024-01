GIUSEPPE MAURIZIO PISCOPO: SCRITTORE FAVARESE ONORATO AL “CONCORSO LETTERARIO FUIS SICILIA”

Il talento letterario di Giuseppe Maurizio Piscopo, autore favarese noto per le sue diverse pubblicazioni, e sarà nuovamente riconosciuto e celebrato durante l’ottavo incontro poetico“GUERRA NO, PACE SÌ”, che si svolgerà martedì 23 presso il Museo Pitrè di Palermo.

L‘evento, organizzato da Sara Favarò, Delegato per la Regione Sicilia della Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale della FUIS, dottor Natale Antonio Rossi, e ha ospitato la cerimonia di premiazione del “Concorso Letterario FUIS Sicilia”. La Commissione Sicilia, guidata dalla Cav. OMRI Sara Favarò, scrittrice e giornalista, ha assegnato i premi in diverse categorie, tra cui la narrativa, la poesia e il teatro.

Riconoscimento per “La Vita è un Alfabeto” nella categoria Narrativa: Tra i premiati, spicca Giuseppe Maurizio Piscopo, autore del libro “La Vita è un Alfabeto”, pubblicato dalla casa editrice Navarra. Il suo lavoro ha meritato l’attenzione della giuria, confermandolo come terzo classificato ex aequo nella categoria Narrativa. Questo riconoscimento testimonia la capacità di Piscopo di catturare l’attenzione del lettore con storie avvincenti e una prosa coinvolgente.

La Passione per le Lettere di Piscopo Celebrata: Giuseppe Maurizio Piscopo, con la sua dedizione al mondo delle lettere, ha saputo distinguersi per la sua capacità di raccontare storie che toccano le corde dell’animo umano. “La Vita è un Alfabeto” è solo uno dei successi letterari che ha contribuito a consolidare la sua reputazione nel panorama letterario italiano.

L’Iniziativa Culturale di Sara Favarò: L’incontro poetico “GUERRA NO, PACE SÌ” è stato un momento di grande significato culturale, promosso dalla FUIS con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo, Assessorato alle Culture, Sistema Bibliotecario Cittadino. La manifestazione, finanziata dalla FUIS, ha rappresentato un’occasione unica per premiare l’eccellenza letteraria e per riflettere sull’importanza della pace in un mondo segnato dalle sfide e dai conflitti.

Un Tributo alla Poesia e alla Pace: Durante l’evento, è stata donata un’antologia poetica curata da Sara Favarò ai poeti partecipanti e ai vincitori del concorso. Questa antologia rappresenta un tributo alla poesia come forma d’arte che può ispirare la riflessione sulla pace e sull’umanità, valori che emergono con forza dalle parole degli autori presenti.

In conclusione, l’ottavo incontro poetico “GUERRA NO, PACE SÌ” ha segnato un altro importante capitolo nella carriera di Giuseppe Maurizio Piscopo, confermando il suo talento e la sua dedizione al mondo della scrittura. La FUIS, con la sua iniziativa, ha continuato a promuovere la cultura e a celebrare gli autori che contribuiscono a arricchire il patrimonio letterario italiano.