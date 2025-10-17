Giuseppe Vinciguerra, punto di riferimento del personale ATA nella corsa alle elezioni del Fondo Scuola Espero

Nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 2025 si terranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero, un appuntamento importante per il mondo della scuola italiana. Il seggio sarà attivo ininterrottamente dalle ore 9:00 di lunedì 27 ottobre alle ore 23:59 di mercoledì 29 ottobre 2025, consentendo a tutti gli aventi diritto di votare comodamente on line, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.

Tra i candidati della Lista n. 2 della Gilda UNAMS spicca il nome del favarese Giuseppe Vinciguerra, storico coordinatore provinciale di Agrigento, candidato per il personale ATA. Figura stimata e riconosciuta per la sua competenza, la sua pazienza e la disponibilità costante verso i colleghi, Vinciguerra è da anni un punto di riferimento per tutto il personale scolastico della provincia.

Grazie alla sua esperienza e dedizione, molti favaresi hanno potuto trovare la propria strada nel mondo della scuola, ottenendo ruoli e stabilità lavorativa. Con il suo impegno, Vinciguerra si è distinto anche nell’assistenza ai lavoratori che hanno affrontato complesse procedure di trasferimento tra regioni, accompagnandoli con professionalità e attenzione.

Al suo fianco, nella stessa lista, il docente Simone Craparo, candidato per la componente insegnanti, anch’egli impegnato nel sostenere e rappresentare il personale scolastico della provincia.

Modalità di voto

Potranno esprimere la propria preferenza tutti gli iscritti al libro socidel Fondo Scuola Espero alla data del 27 settembre 2025. Per votaresarà sufficiente:

1. Collegarsi al sito ufficiale del Fondo 👉 www.fondoespero.it

2. Accedere alla propria Area Riservata con SPID o CIE

3. Selezionare il pulsante “Votazioni Assemblea Delegati 2025–2027”

Un voto per la Lista n. 2 significa scegliere competenza, impegno e serietà, valori che Giuseppe Vinciguerra rappresenta pienamente nel suo quotidiano lavoro a fianco della scuola e dei suoi lavoratori.