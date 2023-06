Giusy D’Anna, giovane violinista di Favara, si unisce all’Orchestra Nazionale per l’evento benefico “Italia Loves Romagna”

La talentuosa studentessa del Conservatorio Arturo Toscanini parteciperà al concerto di beneficenza per le vittime dell’alluvione romagnola.

Giusy D’Anna, una promettente violinista di 23 anni di Favara, ha ottenuto un risultato straordinario diventando parte dell’Orchestra Nazionale Conservatori Italiani (ONCI). La giovane musicista, allieva del rinomato violinista Marcello Manco, si è qualificata nelle selezioni nazionali dell’ONCI, guadagnandosi così un posto nell’orchestra che si esibirà al grandioso concerto “Italia Loves Romagna” il prossimo 24 giugno al Campovolo.

L’evento, organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi per le popolazioni colpite dalla devastante alluvione che ha colpito il territorio romagnolo, vedrà la partecipazione di rinomati artisti italiani. Tra di loro figurano BLANCO, ELISA, ELODIE, EMMA, GIORGIA, LUCIANO LIGABUE, MADAME, FIORELLA MANNOIA, GIANNI MORANDI, NEGRAMARO, LAURA PAUSINI, MAX PEZZALI, SALMO, TANANAI e ZUCCHERO.

Giusy D’Anna, dopo Irene Girgenti, diventa la seconda studentessa del Conservatorio Arturo Toscanini ad avere l’onore di essere selezionata per l’Orchestra Nazionale. Il talento e la dedizione dimostrati dalla giovane violinista sono stati riconosciuti dalla giuria durante le audizioni, facendole guadagnare un posto nella prestigiosa orchestra.

Il concerto “Italia Loves Romagna” sarà un’occasione speciale per Giusy D’Anna di esibirsi insieme ad artisti di fama nazionale, contribuendo al sostegno delle comunità colpite dalla terribile alluvione. La musica, ancora una volta, dimostra il suo potere di unire le persone e di portare sollievo in momenti di difficoltà.