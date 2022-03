I bambini delle classi V di scuola primaria del plesso “Mons. Giudice” dell’I.C. “Falcone Borsellino” in occasione della ” Giornata Internazionale della Donna”, questa mattina si sono recati in piazza Cavour per onorare la panchina “rossa per la vita” dedicata a Lorena Quaranta, rendendole un piccolo omaggio floreale. “Un vivo messaggio-scrivono in un post sul giornale della scuola L’Albero- per ricordare una “Donna” che è stata anche allieva del nostro Istituto”.